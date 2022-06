Roma, Alberto De Rossi rivela: “Mi chiesero di allenare la prima squadra, rifiutai per Daniele” (Di domenica 12 giugno 2022) Alberto De Rossi, responsabile sviluppo e formazione per gli allenatori delle squadre nazionali della Roma, ha svelato un retroscena relativo al suo passato: “Anni fa si è presentata l’opportunità di allenare la prima squadra. Tuttavia rifiutai perché in quel gruppo c’era Daniele. Penso che non avrei fatto altro che creare problemi“. Sempre nell’intervista rilasciata alla Roma, Alberto ha poi aggiunto: “Quand’era piccolo Daniele non si toglieva mai la maglietta della Roma. Non so se si possa chiamare fede, ma tra i due sicuramente è lui il più Romanista. Io sono un onesto lavoratore, mentre lui una vera e propria bandiera. Tuttavia entrambi abbiamo svolto il nostro ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)De, responsabile sviluppo e formazione per gli allenatori delle squadre nazionali della, ha svelato un retroscena relativo al suo passato: “Anni fa si è presentata l’opportunità dila. Tuttaviaperché in quel gruppo c’era. Penso che non avrei fatto altro che creare problemi“. Sempre nell’intervista rilasciata allaha poi aggiunto: “Quand’era piccolonon si toglieva mai la maglietta della. Non so se si possa chiamare fede, ma tra i due sicuramente è lui il piùnista. Io sono un onesto lavoratore, mentre lui una vera e propria bandiera. Tuttavia entrambi abbiamo svolto il nostro ...

Pubblicità

zazoomblog : Calcio: Alberto De Rossi in passato potevo allenare la Roma rifiutai perché cera Daniele - #Calcio: #Alberto… - sportface2016 : #Roma, Alberto #DeRossi rivela: “Mi chiesero di allenare la prima squadra, rifiutai per Daniele” - TV7Benevento : Calcio: Alberto De Rossi, 'in passato potevo allenare la Roma, rifiutai perché c'era Daniele' -… - ilRomanistaweb : ??? VIDEO - Alberto #Derossi: 'Voglio continuare a trasmettere senso di appartenenza' L'ex allenatore della primaver… - Romagialloross4 : Alberto #DeRossi: 'Forte legame con la #ASRoma, essere fedele per 29 anni è stato semplice' -