Roma al lavoro per l’ipotesi Mertens in attesa della decisione del Napoli

Leggi su sportface

(Di domenica 12 giugno 2022) Lastudia la formula per Dries. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso sta valutando aspetti positivi e non dell’ipotetico trasferimento del belga dal. I partenopei hanno però la possibilità di rinnovare automaticamente il contratto di(alle cifre attuali, rivedibili qualora venissero riallacciati i rapporti). Ladunque valuta con attenzione la situazione, considerando le qualità del giocatore ma anche l’età anagrafica e molti altri aspetti. Fra questi anche i nuovi parametri Uefa: uno di questi prevede che il monte ingaggi non superi il 70% del fatturato. La società dei Friedkin, come le altre grandi di Serie A, dovrà subito muoversi in questo senso e i conti andranno fatti fin da questa sessione di mercato. SportFace.