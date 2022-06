Roberto Floriano | qualità ed esperienza per trascinare il Palermo in Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 giugno 2022) Il match d’andata della finale dei playoff diC tra Padova eè ormai archiviato. Novanta minuti intensissimi, vissuti sul filo del rasoio, in cui a spuntarla alla fine sono stati i rosanero. Alla squadra di Baldini è bastata una rete soltanto per espugnare l’Euganeo. Nella serata in cui tutti si aspettavano l’acuto del bomber di razza, Matteo Brunori, a caricarsi la squadra sulle spalle è stato invece il numero 7:. Ancora una volta l’esterno classe 1986 si è rivelato decisivo per le sorti della squadra, come spesso è accaduto durante in questi playoff, dove l’ex Foggia ha già siglato 4 gol in 6 presenze, portando a 10 il computo totale delle marcature messe a segno in stagione. Nei rosanero solo Brunori e Soleri hanno segnato più di, ...