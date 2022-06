Rizieri Buonopane confermato presidente della Provincia di Avellino (Di domenica 12 giugno 2022) Rizieri Buonopane è stato confermato presidente della Provincia di Avellino. Questo l’esito della ripetizione parziale delle elezioni, svolta ieri in esecuzione di una sentenza del Tar Campania (sezione di Salerno). A tornare ai seggi sono stati gli elettori (sindaci e consiglieri comunali) delle fasce B (popolazione tra i 3mila e i 5mila abitanti) e D (popolazione tra i 10mila e i 30mila abitanti). Le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di ieri dalle ore 8 alle 20 con un’affluenza finale di 390 votanti (il 97,50%). Così come già lo scorso 18 dicembre, anche ieri Rizieri Buonopane, detto Rino, sindaco di Montella, è risultato il più votato con il 50,91%, davanti al sindaco di Montefalcione Angelo Antonio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 giugno 2022)è statodi. Questo l’esitoripetizione parziale delle elezioni, svolta ieri in esecuzione di una sentenza del Tar Campania (sezione di Salerno). A tornare ai seggi sono stati gli elettori (sindaci e consiglieri comunali) delle fasce B (popolazione tra i 3mila e i 5mila abitanti) e D (popolazione tra i 10mila e i 30mila abitanti). Le operazioni di voto si sono svolte nella giornata di ieri dalle ore 8 alle 20 con un’affluenza finale di 390 votanti (il 97,50%). Così come già lo scorso 18 dicembre, anche ieri, detto Rino, sindaco di Montella, è risultato il più votato con il 50,91%, davanti al sindaco di Montefalcione Angelo Antonio ...

