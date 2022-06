Riecco Berrettini | batte Murray e conquista Stoccarda

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 giugno 2022)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Un rientro in grande stile. Matteoc'è, magari non è ancora brillante come ai tempi migliori maè (di nuovo) sua: il “Boss Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro sui campi in erba (a dire il vero non in grande forma) della città tedesca, certifica il ritorno del tennista romano dopo i tre mesi di stop in seguito all'operazione alla mano e dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra.c'è, insomma, e a pagarne le conseguenze è Andyche, dopo aver sconfitto in semifinale l'australiano Nick Kyrgios, ha giocato alla pari con l'azzurro pagando a livello fisico (problemi agli addominali) i suoi 35 anni nel terzo e decisivo set. Oltre due ore e trenta di gioco, dopo un primo set che ...