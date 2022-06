"Repubblica? Lupi travestiti da agnelli". Meglio il mare del voto: anche a sinistra si vergognano (Di domenica 12 giugno 2022) Repubblica? "Lupi travestiti da agnelli". Non sono solo Matteo Salvini e la Lega a indignarsi per l'editoriale con cui Francesco Bei, sabato mattina, ha schierato il quotidiano diretto da Maurizio Molinari contro i cinque quesiti sul referendum sulla giustizia (scelta editoriale legittima, per carità, ma discutibile) e soprattutto invitato gli elettori, tra le righe, a disertare le urne (politicamente e moralmente, una posizione che rasenta il gioco sporchissimo). anche i Radicali, promotori dei quesiti insieme alla Lega, usano parole durissime. "I Lupi travestiti da agnelli di Repubblica, frontiera mediatica della conservazione del regime antireferendario e antiriformatore, gongolano per la bassa affluenza e cominciano a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)? "da". Non sono solo Matteo Salvini e la Lega a indignarsi per l'editoriale con cui Francesco Bei, sabato mattina, ha schierato il quotidiano diretto da Maurizio Molinari contro i cinque quesiti sul referendum sulla giustizia (scelta editoriale legittima, per carità, ma discutibile) e soprattutto invitato gli elettori, tra le righe, a disertare le urne (politicamente e moralmente, una posizione che rasenta il gioco sporchissimo).i Radicali, promotori dei quesiti insieme alla Lega, usano parole durissime. "Idadi, frontiera mediatica della conservazione del regime antireferendario e antiriformatore, gongolano per la bassa affluenza e cominciano a ...

Pubblicità

avvlimongelli : RT @PartitoRadicale: REFERENDUM - PARTITO RADICALE: I LUPI TRAVESTITI DA AGNELLI DI REPUBBLICA EVOCANO IL FLOP PER DARE UNA MANO A RAGGIUNG… - PartitoRadicale : REFERENDUM - PARTITO RADICALE: I LUPI TRAVESTITI DA AGNELLI DI REPUBBLICA EVOCANO IL FLOP PER DARE UNA MANO A RAGGI… - ilvenerdi : È di nuovo tempo da lupi - EraldoFR : Ordine dei francescani vittima di truffa, distratti 20 milioni di euro - la Repubblica - annamariamoscar : 'Quei lupi cecoslovacchi non sono aggressivi': ecco perché la figlia dell'anziana sbranata è stata assolta… -