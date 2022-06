Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – quanto spendono le Regioni italiane per giornali e riviste? A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dalle Regioni (per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati dei capoluoghi di Provincia in quanto in questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –leitaliane per? A calcolarlo un report realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, che, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, ha stilato una classifica dei costi sostenuti nel 2020 dalle(per questa voce di spesa non sono presi in esame i dati dei capoluoghi di Provincia inin questo caso non comparabili) per il mantenimento dei loro uffici e delle loro strutture, con tanto di assegnazione di rating. Il Centro Ricerche della Fondazione, infatti, analizza tutti i dati finanziari ufficiali dell’ente pubblico in questione e attraverso algoritmi di ricerca scientifica individua potenziali sprechi, ovvero spese critiche nei conti pubblici. Le spese ...

Pubblicità

TerrinoniL : Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste - Adnkronos : #Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste: il report. - lifestyleblogit : Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste - - LocalPage3 : Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste - StraNotizie : Regioni, ecco quanto spendono per giornali e riviste -