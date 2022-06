Referendum verso il flop | alle 12 affluenza al 6 | 8% Alle Comunali ha votato il 17 | 6%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - repubblica : Referendum, quesiti verso il fallimento: affluenza intorno al 5% - HuffPostItalia : Affluenza intorno al 5% alle ore 12: referendum verso il fallimento - verso_il_fronte : @PoliticaPerJedi @Umanisti40 Maestro Venerabile forse ricorda male. Chi promosse il referendum quelle leggi le vole… - pigi02 : RT @HoaraBorselli: Incredibile #Repubblica .. Ha invitato i suoi ad andare tutti al #gaypride per rivendicare diritti e gode nel vedere le… -

... quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno Urne aperte in tutta Italia: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per cinquesulla giustizia e per il rinnovo di ...È un provvedimento che avrei adottato autonomamente, se non si votasse anche per i. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Molti esponenti politici, in ...Referendum giustizia, dalla decadenza al Csm ... come in tutte le altre (dove tutto è andato per il verso giusto), alle 16 di ieri e le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore. E ...Dopo aver chiesto la sostituzione della matita elettorale Sergio Mattarella ha votato a Palermo ed è andato via salutando una piccola folla in attesa ...