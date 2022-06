Referendum verso il flop | alle 12 affluenza al 6 | 6% Alle Comunali ha votato il 17 | 8%

Pubblicità

L'ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , ha votato questa mattinale 9,30 a Milano per isulla giustizia. Il leader di Forza Italia è arrivato al seggio allestito nella scuola di via Ruffini, accolto da un gruppo di giovani militanti del partito. ......dai seggi di elettori che hanno ritirato la scheda per le Amministrative scegliendo invece di non ritirare quelle sui 5. Prossimo dato per l'affluenza generale alle ore 19 : vala ...Referendum giustizia, dalla decadenza al Csm ... come in tutte le altre (dove tutto è andato per il verso giusto), alle 16 di ieri e le operazioni preliminari dovevano durare al massimo 4 ore. E ...Urne aperte fino alle 23 per i cinque quesiti referendari e le amministrative in 17 Comuni bergamaschi: percentuali di voto rispettivamente all'8 e al 18,9% ...