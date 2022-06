Referendum verso il flop | alle 12 00 affluenza al 6 | 5% Alle Comunali ha votato il 17 | 8%

(Di domenica 12 giugno 2022) Lo scrutinio per iabrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizieràore 14 di lunedì 13 giugno

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - repubblica : Referendum, quesiti verso il fallimento: affluenza intorno al 5% - repubblica : Affluenza Referendum bassa, alle 12 poco sotto il 6%: quorum lontano. Verso il fallimento [di Laura Mari] - neXtquotidiano : Il referendum giustizia verso il flop: affluenza al 6% alle 12, quorum lontanissimo - GiovyDean : #Referendum verso il fallimento: affluenza al 5% a mezzogiorno. Comunque una percentuale più alta rispetto a quella… -

...di un partecipazione molto bassa aldella giustizia: l'affluenza sarebbe sottoal 5 per cento. Il quorum, dunque, sembra essere lontano. Ore 12.10 Viminale: operazioni voto a Palermo...A Darfo Boario Terme ha votato il 18,24% (alle precedenti semprele 12 votò il 24,26 per ... - - - Ore 13.50 , affluenzaM edia nazionale attorno al 6,43% per quanto riguarda l'...Il referendum si avvia verso il mancato raggiungimento del quorum dei votanti, come era ampiamente prevedibile. Alle 12, il dato medio, a livello nazionale, di affluenza alle urne, è inferiore al 5%.Il dato sulla partecipazione alle ore 12 alle cinque consultazioni sulla giustizia indica che la campagna referendaria del centrodestra va verso la débâcle ... risalente al 2009. Allora ai referendum ...