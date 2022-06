Referendum sulla giustizia | il quorum è lontano | alle 12 affluenza del 6% Alle Comunali è al 17 | 4%

(Di domenica 12 giugno 2022) È intorno al 6 per cento l’urneore 12 per i cinque quesiti delcostituzionale. Le urne sono aperte oggi, 12 giugno, fino23: restaal momento l’obiettivo del. Secondo il Viminale, questi sono i parziali suddivisi per quesito, quando sono arrivati i dati per circa 6 mila comuni su 7.903: Abolizione della Legge Severino: 6,17% Limitazione delle misure cautelari: 6,16% Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,14% Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,17% Elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm): 6,14% Per quanto riguarda le elezioni ...

E si vota anche per ilgiustizia , ma i primi dati parlano di un flop dell'affluenza (e del quorum, che deve essere sopra al 50%) che sarebbe al 6 per cento. Per le Comunali, invece, ...Il voto in diretta Ore 13.27 - L'affluenza alle ore 12 per igiustizia sale al 6,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.118 comuni su 7.903 (quesito 1). Lo si rileva dal sito ...I venti comuni liguri alle ore 12 hanno un’affluenza ai seggi pari al 18,94%, al referendum hanno votato 8 su 100 ...Election Day nel parmense: fino alle 23.00 si vota per le amministrative nei comuni di Parma e Bardi e per il referendum sulla giustizia. Ecco i dati aggiornati sulle affluenza. Nelle percentuali dell ...