Referendum sulla giustizia, i dati parziali alle 19: affluenza al 12,4%. Alle Comunali al 41,7% (Di domenica 12 giugno 2022) Supera di poco il 12% l’affluenza al voto Alle 19 di oggi 12 giugno per i cinque quesiti del Referendum costituzionale sulla giustizia. Secondo i primi dati parziali del Viminale, in 5.037 comuni su 7.903 ha votato finora il 12,40% degli elettori. Alle 12 il dato dell’affluenza si è attestato al 6,8%. Secondo il Viminale, questi sono i parziali suddivisi per quesito: Abolizione della Legge Severino: 6,79% (ore 12) 11,95% (ore 19) Limitazione delle misure cautelari: 6,79% (ore 12) 11,98% (ore 19) Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,79% (ore 12) 11,96% (ore 19) Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,79% (ore 12) 11,54% (ore 19) Elezioni ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Supera di poco il 12% l’al voto19 di oggi 12 giugno per i cinque quesiti delcostituzionale. Secondo i primidel Viminale, in 5.037 comuni su 7.903 ha votato finora il 12,40% degli elettori.12 il dato dell’si è attestato al 6,8%. Secondo il Viminale, questi sono isuddivisi per quesito: Abolizione della Legge Severino: 6,79% (ore 12) 11,95% (ore 19) Limitazione delle misure cautelari: 6,79% (ore 12) 11,98% (ore 19) Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,79% (ore 12) 11,96% (ore 19) Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,79% (ore 12) 11,54% (ore 19) Elezioni ...

