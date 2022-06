Referendum sulla giustizia, i dati parziali alle 19: affluenza 14%. Alle Comunali al 41,7% (Di domenica 12 giugno 2022) Supera di poco il 14% l’affluenza al voto Alle 19 di oggi 12 giugno per i cinque quesiti del Referendum costituzionale sulla giustizia. Secondo i primi dati parziali del Viminale, in 7.698 comuni su 7.903 ha votato finora il 14,05% degli elettori sul primo quesito. Alle 12 il dato dell’affluenza si è attestato al 6,8%. Secondo il Viminale, questi sono i parziali suddivisi per quesito: Abolizione della Legge Severino: 6,79% (ore 12) 14,05% (ore 19) Limitazione delle misure cautelari: 6,79% (ore 12) 13,92% (ore 19) Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,79% (ore 12) 13,96% (ore 19) Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,79% (ore 12) 13,90% ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Supera di poco il 14% l’al voto19 di oggi 12 giugno per i cinque quesiti delcostituzionale. Secondo i primidel Viminale, in 7.698 comuni su 7.903 ha votato finora il 14,05% degli elettori sul primo quesito.12 il dato dell’si è attestato al 6,8%. Secondo il Viminale, questi sono isuddivisi per quesito: Abolizione della Legge Severino: 6,79% (ore 12) 14,05% (ore 19) Limitazione delle misure cautelari: 6,79% (ore 12) 13,92% (ore 19) Separazione delle funzioni dei magistrati: 6,79% (ore 12) 13,96% (ore 19) Membri laici consigli giudiziari per la valutazione dei magistrati: 6,79% (ore 12) 13,90% ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - stefaniagrilli : L’affluenza per i referendum sulla giustizia è così bassa che gli elettori di Italia Viva sono più numerosi di quel… - msn_italia : Affluenza ore 19 primi dati: ai referendum sulla Giustizia ha votato il 14%, alle Comunali il 43,17% -