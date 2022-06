Referendum sulla giustizia | i dati definitivi alle 19 | affluenza al 14 | 8% Alle Comunali al 39 | 11%

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - Agricolturabio1 : RT @zazoomblog: Il referendum sulla giustizia non passa: al voto meno del 23% - #referendum #sulla #giustizia #passa: - claudiodamico72 : I referendum sulla giustizia si sono rivelati un vero e proprio flop......affluenza bassa pure alle Comunali...... -

... ed è l'istituto del. Anche se sarebbe più corretto dire che è vittima dell'uso distorto ... Si vedrà quando saranno noti i voti alle liste di partito se è avvenuto il sorpasso di FdI...... seguito da Federico Sboarina (centro - destra) con il 27 - 31% In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, ecco le indicazioni per i 5giustizia, che in ogni caso ... Referendum: Opinio per Rai stima affluenza tra 19 e 23% - Palermo: exit poll Opinio per Rai, Lagalla 43-47% e Miceli 27-31% - Palermo: exit poll Opinio per Rai, Lagalla 43-47% e Miceli 27-31% I cinque Referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il 50% del quorum dei partecipanti e quindi la consultazione è nulla, secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai.Alle ore 23.00, a chiusura delle operazioni di voto, questi i dati dell’affluenza a Bagheria, per i 5 quesiti referendari sulla giustizia. L’affluenze alle urne è pari all’11,26 % degli elettori per ...