Referendum sulla giustizia, a mezzogiorno ha votato il 6%. Alle urne anche per i Comuni (17,43%). A Palermo caos per i presidenti di seggio mancanti: la procura valuta i reati. La diretta sul voto (Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinque Referendum sulla giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione Leggi su lastampa (Di domenica 12 giugno 2022) Si vota per cinquee per il rinnovo di 971tra cui 4 capoluoghi di regione

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - FraLeoncini : Sono andata a votare e ho espresso convintamente il mio voto per il SÍ ai 5 quesiti referendari. C’è tempo fino a… - la_dolly08 : RT @amalajz4: Vanno a votare per un referendum sulla giustizia promosso da #Salvinimerda uno che ci ha rubato 49milioni. #NoQuorum -