Referendum giustizia 2022, dati: affluenza quesiti e exit poll (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – In attesa dei risultati ufficiali dei 5 Referendum sulla giustizia, ecco gli exit poll alla chiusura dei seggi, mentre l’affluenza parziale si attesta al 16%. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al Referendum numero 1 sull’abolizione della legge Severino il sì è tra il 52-56 e il no è tra il 44-48%, con una copertura del campione dell’80%. Al Referendum numero 2 sulla limitazione della custodia cautelare il sì è tra il 54-58% e il no è tra il 42-46%, con una copertura del campione dell’80%. Al Referendum numero 3 sulla separazione delle carriere dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è al 29-33%, con una copertura del campione pari all’80%. Al ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – In attesa dei risultati ufficiali dei 5sulla, ecco glialla chiusura dei seggi, mentre l’parziale si attesta al 16%. In base al primodel Consorzio Opinio Italia per Rai alnumero 1 sull’abolizione della legge Severino il sì è tra il 52-56 e il no è tra il 44-48%, con una copertura del campione dell’80%. Alnumero 2 sulla limitazione della custodia cautelare il sì è tra il 54-58% e il no è tra il 42-46%, con una copertura del campione dell’80%. Alnumero 3 sulla separazione delle carriere dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è al 29-33%, con una copertura del campione pari all’80%. Al ...

Pubblicità

emmabonino : Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amminis… - VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - add966 : RT @giubileif: Non si è raggiunto il quorum al referendum. Si è persa un’occasione unica per cambiare le anomalie della giustizia italiana.… - JMotosega : @emmabonino Lascia perdere la giornata di sole, non si è andati a votare perchè erano referendum lunari, che riguar… -