Referendum flop | alle 19 affluenza poco sopra il 12% Alle Comunali ha votato oltre il 40%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - pietroraffa : ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - MatteoGusberti : RT @pietroraffa: ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - atsky2022 : RT @pietroraffa: ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - elena_ele6 : RT @pietroraffa: ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia -

E si vota anche per ilsulla giustizia , ma i dati parlano di undell'affluenza (e del quorum, che deve essere sopra al 50%) che è al 6,78 per cento. Per le Comunali, invece, il dato ......del 2016 A indicare la quasi certezza del non raggiungimento del quorum è il fatto che il dato sull'affluenza delle ore 12 è anche più bassa di quella di un altroche ha registrato il:...In Puglia, come nel resto d'Italia, si vota per il rinnovo di sindaco e consiglieri nei comuni designati e per il referendum sulla giustizia. (BariToday) Italian Politics. Italian Politics, Francesca ...ROMA – Alle ore 19 l’affluenza per i referendum è poco sopra l’11,45%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.500 comuni su 7.903 per i quesiti 1,3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell’Intern ...