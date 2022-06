Referendum flop | alle 19 affluenza poco sopra il 12% Alle Comunali ha votato circa il 40%

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - pietroraffa : ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - pier2856 : RT @11Giuliano: Questo referendum era destinato al flop purtroppo: L'ingiustizia Italiana è voluta dalla sinistra e non c'è niente da fare.… - _gmotta65 : @visionaria_io Io leggevo 11% alle 19. Mi sembra un gran flop, questo referendum. - Lorellastelle : RT @pietroraffa: ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia -

Lo scrutinio per iabrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugnodei. E affluenza in calo alle ...Sempre alle 19 l'affluenza per iè poco sopra l'11,45%, quando sono arrivati i dati di oltre 2.500 comuni su 7.903 per i quesiti 1,3 e 5. Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. ...Il quorum appare ancora lontano per i cinque quesiti del referendum sulla giustizia, ma l’affluenza è parziale non essendo stata scrutinata neppure la metà dei comuni. Per il primo quesito ...In Puglia, come nel resto d'Italia, si vota per il rinnovo di sindaco e consiglieri nei comuni designati e per il referendum sulla giustizia. (BariToday) Italian Politics. Italian Politics, Francesca ...