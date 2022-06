Referendum flop, alle 19 affluenza al 14,8%. Alle Comunali ha votato il 39,1% (Di domenica 12 giugno 2022) Lo scrutinio per i Referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà Alle ore 14 di lunedì 13 giugno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 giugno 2022) Lo scrutinio per iabrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizieràore 14 di lunedì 13 giugno

Pubblicità

petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - fattoquotidiano : REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, IL GRANDE FLOP Uno dei risultati peggiori di sempre - pietroraffa : ?? Referendum: alle 19 affluenza parziale all'11,55% (AGI) Si rischia il flop oltre le aspettative #referendumgiustizia - nick__67 : RT @fattoquotidiano: Hanno chiuso alle ore 23 i seggi per i 5 #referendumgiustizia e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni ht… - andreafly1 : Bene, ora che abbiamo appurato del flop totale di questo #referendum, con conseguente spreco di denaro pubblico, pe… -