Referendum ed elezioni comunali a Garbagnate, Gerenzano, Rovello e Senago: seggi aperti fino alle 23 (Di domenica 12 giugno 2022) Referendum ed elezioni comunali a Garbagnate, Gerenzano, Rovello e Senago. Si vota fino alle 23 di domenica 12 giugno. Invece, lo spoglio è previsto per il pomeriggio di lunedì. Referendum sulla giustizia in tutta Italia e i 5 quesiti In tutta Italia si vota il Referendum sulla giustizia. Ci sono 5 schede dedicate con altrettanti ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - valterpianezzi : RT @costa_costa1967: ULTIMORA: COLLASSO ELETTORALE AL COMUNE DI PALERMO: non si riescono a formare circa il 30% dei seggi per rinunce in ma… - joseadss : RT @LaVeritaWeb: Election day dalle 7 alle 23 per le elezioni amministrative e referendum sulla riforma della giustizia. Ma a poche ore dal… - GRETA1SGARBO : RT @costa_costa1967: ULTIMORA: COLLASSO ELETTORALE AL COMUNE DI PALERMO: non si riescono a formare circa il 30% dei seggi per rinunce in ma… - fanpage : #Referendum - situazione assurda a Palermo dove sono una cinquantina le sezioni elettorali dove mancano ancora i pr… -