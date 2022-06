Referendum ed Elezioni Amministrative: tutti gli appuntamenti TV dedicati (Di domenica 12 giugno 2022) Elezioni Domenica di Elezioni per gli italiani, chiamati alle urne per i Referendum sulla giustizia e per le Amministrative in quasi mille comuni, tra cui quattro capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro). Una due giorni elettorale che la tv seguirà con speciali e spazi informativi. Ecco tutti gli appuntamenti dedicati. Referendum ed Elezioni Amministrative: Porta a Porta raddoppia con gli speciali La Rai si accenderà sulle votazioni a partire già da questa sera, appena chiuse le urne (si può votare fino alle 23.00), quando verranno diffusi gli exit poll e dalle 23.30 le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti dei Referendum. Su Rai 1 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 12 giugno 2022)Domenica diper gli italiani, chiamati alle urne per isulla giustizia e per lein quasi mille comuni, tra cui quattro capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, L’Aquila e Catanzaro). Una due giorni elettorale che la tv seguirà con speciali e spazi informativi. Eccoglied: Porta a Porta raddoppia con gli speciali La Rai si accenderà sulle votazioni a partire già da questa sera, appena chiuse le urne (si può votare fino alle 23.00), quando verranno diffusi gli exit poll e dalle 23.30 le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti dei. Su Rai 1 ...

