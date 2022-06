Referendum e Comuni, oggi si vota Incognita quorum e test per i leader - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) oggi è election day: si vota dalle 7 alle 23 per 5 quesiti referendari (pesa l'Incognita quorum: deve votare il 50% + 1 degli aventi diritto) e per il rinnovo di 971 Comuni. Lo scrutinio per i ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022)è election day: sidalle 7 alle 23 per 5 quesiti referendari (pesa l': devere il 50% + 1 degli aventi diritto) e per il rinnovo di 971. Lo scrutinio per i ...

