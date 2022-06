Referendum e comunali, oggi urne aperte per 832 mila bergamaschi dalle 7 alle 23 (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica 12 giugno Il voto per i cinque quesiti sulla giustizia e per eleggere il sindaco in 17 Comuni della provincia. Seggi aperti dalle 7 alle 23, poi partirà subito lo spoglio per il Referendum, mentre gli scrutini delle amministrative inizieranno lunedì alle 14. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 giugno 2022) Domenica 12 giugno Il voto per i cinque quesiti sulla giustizia e per eleggere il sindaco in 17 Comuni della provincia. Seggi aperti23, poi partirà subito lo spoglio per il, mentre gli scrutini delle amministrative inizieranno lunedì14.

GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - TeresaBellanova : In bocca al lupo ai candidati e alle candidate sindaco, alle candidate e candidati ai consigli comunali. Che a vinc… - pdnetwork : ?? Oggi, domenica 12 giugno, si vota per i cinque referendum abrogativi sulla giustizia e per il rinnovo di 971 cons… - Mariodarkmatter : RT @piercabat70: Il grande piacere di ritirare solo la scheda delle comunali e rifiutare quelle dei #referendum #Noquorum - LibellulaRebel : Ho ottemperato al dovere di brava cittadina andando a votare per le elezioni comunali e per i #REFERENDUMGIUSTIZIA.… -