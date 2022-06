Referendum e amministrative, a Palermo 50 sezioni scoperte per mancanza dei presidenti di seggio (Di domenica 12 giugno 2022) Elettori al voto di prima mattina se ne sono dovuti andare. Il comune invia gli atti alla procura. La Lega chiede di allungare l'orario Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 giugno 2022) Elettori al voto di prima mattina se ne sono dovuti andare. Il comune invia gli atti alla procura. La Lega chiede di allungare l'orario

Pubblicità

LegaSalvini : ? #REFERENDUM, LA LEGA: “SCONVOLGENTE FURTO DI DEMOCRAZIA, SITUAZIONE INDEGNA” Caos seggi a Palermo, città con più… - LegaSalvini : ++ #REFERENDUM, LA LEGA SI APPELLA A QUIRINALE E VIMINALE: “CAOS SEGGI A PALERMO, DEMOCRAZIA A RISCHIO” ++ A Paler… - you_trend : ?? Al via in questo momento le operazioni di voto per i 5 #referendum sulla giustizia e le #amministrative in 971 co… - comunepadova : ?? Elezioni amministrative e referendum 12 giugno: disponibili in Padovanet i risultati per #Padova ?? dalle 12 di d… - Adrian_in_it : RT @Ettore_Rosato: Che tristezza vedere ancora seggi chiusi Danni gravi per i diritti di chi vuol votare ad amministrative e referendum. In… -