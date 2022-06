Referendum: De Maria (Pd), 'quorum non raggiunto, non si fermino riforme' (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "È ormai chiaro che non sarà raggiunto il quorum per i Referendum sulla giustizia. Risulta evidente l' errore di una iniziativa referendaria divisiva e inutile". Così Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera. "Per quanto mi riguarda ho votato 5 no questa mattina. Non contro l' esigenza di attuare riforme ma per affermare che non era il Referendum lo strumento giusto, anche per quello che sarebbe stato l' esito di alcuni dei quesiti. Ora però il mancato raggiungimento del quorum non deve fermare l' iniziativa legislativa in corso in Parlamento. Al contrario dobbiamo lavorare con ancora più determinazione per dare le giuste risposte su temi importanti e delicati". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "È ormai chiaro che non saràilper isulla giustizia. Risulta evidente l' errore di una iniziativa referendaria divisiva e inutile". Così Andrea De, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera. "Per quanto mi riguarda ho votato 5 no questa mattina. Non contro l' esigenza di attuarema per affermare che non era illo strumento giusto, anche per quello che sarebbe stato l' esito di alcuni dei quesiti. Ora però il mancato raggiungimento delnon deve fermare l' iniziativa legislativa in corso in Parlamento. Al contrario dobbiamo lavorare con ancora più determinazione per dare le giuste risposte su temi importanti e delicati".

