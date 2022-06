Referendum compensi: iban o sportello banca (Di domenica 12 giugno 2022) Relativamente al pagamento degli onorari dovuti, i presidenti e scrutatori potranno decidere di essere pagati scegliendo tra le seguenti modalità: mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato al beneficiario del mandato. Il compenso sarà accreditato dal 25 luglio 2022 mediante pagamento in contante presentandosi direttamente agli sportelli di qualsiasi filiale della banca Unicredit dall’8 Agosto 2022 muniti di un documento di identità e del proprio codice fiscale (tessera sanitaria) . Gli onorari in questione saranno in pagamento presso le filiali Unicredit fino al 12 Dicembre 2022 e successivamente inviati tramite assegno con assicurata postale i cui costi saranno decurtati dall’importo Per segnalare eventuali problematiche legate alla riscossione del compenso si potrà scrivere all’indirizzo ... Leggi su funweek (Di domenica 12 giugno 2022) Relativamente al pagamento degli onorari dovuti, i presidenti e scrutatori potranno decidere di essere pagati scegliendo tra le seguenti modalità: mediante bonificorio o postale sul conto corrente intestato al beneficiario del mandato. Il compenso sarà accreditato dal 25 luglio 2022 mediante pagamento in contante presentandosi direttamente agli sportelli di qualsiasi filiale dellaUnicredit dall’8 Agosto 2022 muniti di un documento di identità e del proprio codice fiscale (tessera sanitaria) . Gli onorari in questione saranno in pagamento presso le filiali Unicredit fino al 12 Dicembre 2022 e successivamente inviati tramite assegno con assicurata postale i cui costi saranno decurtati dall’importo Per segnalare eventuali problematiche legate alla riscossione del compenso si potrà scrivere all’indirizzo ...

