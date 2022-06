Referendum, alle 12.00 affluenza intorno al 5%. A Palermo denunciati i presidenti «disertori» (Di domenica 12 giugno 2022) Lo scrutinio per i Referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 giugno 2022) Lo scrutinio per iabrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizieràore 14 di lunedì 13 giugno

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Aperti alle ore 7 i seggi per votare sui 5 referendum e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. I seg… - elio_vito : Il referendum che non c'è, la scheda che non è stata stampata. Per un un pelo nell'uovo. Ma depenalizzare la coltiv… - Azione_it : ???? Oggi, fino alle 23, si vota per i cinque referendum sulla giustizia e per il rinnovo di 971 consigli comunali.… - roso_canino : RT @CBugliano: ?? REFERENDUM: AFFLUENZA E RISULTATI PARZIALI Gli scrutatori ai seggi hanno informato in sindaco che, dei 976 aventi diritto… - robertotanghet1 : @emilia31069737 @VittorioSgarbi @AnsaMarche Non credo che si arrivi al quorum. Il referendum sarà invalidato per n… -