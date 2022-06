Referendum | a Napoli alle ore 12 affluenza al 2 | 69%

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ del 2,69% l’ai seggiore 12 per inella città di, secondo il dato reso noto dal Comune. Alla stessa ora, per le comunali dell’ottobre scorso si era recatourne il 10,18% degli aventi diritto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

you_trend : ?? Affluenza ore 12 - #Napoli #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 2,7% 2 Limitazione misure cautelari: 2,7% 3… - gcozzolino : #Referendum, affluenza alle ore 12 a #Napoli: 2.69% (884 sezioni su 884). #12giugno - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 12 - #Napoli #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 2,7% 2 Limitazione misure cautelari: 2,7% 3 Separazio… - sassyagron : RT @ComuneNapoli: Referendum, affluenza alle ore 12 a Napoli: 2.69% (884 sezioni su 884) - Francesco_Rizz_ : RT @you_trend: ?? Affluenza ore 12 - #Napoli #Referendum 1 Abolizione Legge Severino: 2,7% 2 Limitazione misure cautelari: 2,7% 3 Separazio… -

