**Referendum: 2000 comuni su 7903 affluenza al 15%** (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - affluenza per il referendum al 15% in circa 2000 comuni su 7903. Si legge sul sito del Viminale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Roma, 12 giu. (Adnkronos) -per il referendum al 15% in circasu. Si legge sul sito del Viminale.

Pubblicità

TV7Benevento : **Referendum: 2000 comuni su 7903 affluenza al 15%** - - Rog_2 : RT @martinoloiacono: Affluenza per il referendum al 15% in circa 2000 comuni su 7903. - martinoloiacono : Affluenza per il referendum al 15% in circa 2000 comuni su 7903. - enricoEenrico : @MarcoDeSalve3 @natascia725 @andreishenco Quindi se i referendum sono di carattere o influenza politica, perché fan… - radiortm : Modica. Referendum Giustizia: 6,83% l’affluenza alle urne alle ore 20,00 - -