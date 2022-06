Raimondo Todaro, l’amara confessione dell’insegnante di Amici: “Si è spenta pian piano…” (Di domenica 12 giugno 2022) Il famoso ballerino ed insegnante di “Amici” ha ripercorso alcuni retroscena del suo passato appartenenti alla sua sfera personale Dopo una lunga serie di indiscrezioni, alla fine sembra proprio che Raimondo possa restare al suo posto di insegnante di “Amici”. Le sue parole arrivate quando mancavano poche puntate al termine del talent show avevano preoccupato e non poco il pubblico. In molti infatti avevano iniziato a temere un suo possibile addio alla scuola di Maria De Filippi, eventualità che in queste ore appare per fortuna sventata. Raimondo Todaro (Websource)Una delle cause che hanno spinto senz’altro le voci di corridoio a parlare di un presunto addio è coincisa con le continue discussioni con la sua severissima collega Alessandra Celentano. I due esperti di danza del ... Leggi su kronic (Di domenica 12 giugno 2022) Il famoso ballerino ed insegnante di “” ha ripercorso alcuni retroscena del suo passato appartenenti alla sua sfera personale Dopo una lunga serie di indiscrezioni, alla fine sembra proprio chepossa restare al suo posto di insegnante di “”. Le sue parole arrivate quando mancavano poche puntate al termine del talent show avevano preoccupato e non poco il pubblico. In molti infatti avevano iniziato a temere un suo possibile addio alla scuola di Maria De Filippi, eventualità che in queste ore appare per fortuna sventata.(Websource)Una delle cause che hanno spinto senz’altro le voci di corridoio a parlare di un presunto addio è coincisa con le continue discussioni con la sua severissima collega Alessandra Celentano. I due esperti di danza del ...

Pubblicità

VanessaArdita2 : Speriamo sarà riconfermato anche Raimondo Todaro #pandistellegang - Paky47378240 : @AccinniRoberta @AmiciNotizie21 @Raimondo_Todaro @AmiciUfficiale Non mi cara ok - AccinniRoberta : @AmiciNotizie21 ?????? ora devo aspettare solo la conferma di Raimondo ?? @Raimondo_Todaro @AmiciUfficiale - ParliamoDiNews : Raimondo Todaro, chissà come reagirà! La moglie con l`ex dei Selassié - -