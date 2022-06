Quanto costano i capi extra lusso dei piccoli di casa Ferragnez, Vittoria e Leone (Di domenica 12 giugno 2022) Donatella Versace non è solo una stilista per Chiara Ferragni e Fedez, ma è diventata una persona di famiglia, tanto che i piccoli Leone e Vittoria la conoscono come “Zia Donatella”. E come tutte le zie che si rispettino ama viziare i suoi nipotini, e lei lo fa con regali ultra glamour ed extra lusso. In alcuni scatti recenti, i piccoli di casa Ferragnez sono stati immortalati come dei divi in miniatura mentre sorseggiano bibite da tazze griffate e scintillanti, indossando accappatoi personalizzati. Ovviamente ogni accessorio è marchiato Versace, un gentile cadeaux della stilista: total pink per Vitto e blue all over per Leo. Sul sito della maison, il modello base dell’accappatoio costa 410 euro: il logo Versace è jacquard, mentre l’iconica stampa ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 12 giugno 2022) Donatella Versace non è solo una stilista per Chiara Ferragni e Fedez, ma è diventata una persona di famiglia, tanto che ila conoscono come “Zia Donatella”. E come tutte le zie che si rispettino ama viziare i suoi nipotini, e lei lo fa con regali ultra glamour ed. In alcuni scatti recenti, idisono stati immortalati come dei divi in miniatura mentre sorseggiano bibite da tazze griffate e scintillanti, indossando accappatoi personalizzati. Ovviamente ogni accessorio è marchiato Versace, un gentile cadeaux della stilista: total pink per Vitto e blue all over per Leo. Sul sito della maison, il modello base dell’accappatoio costa 410 euro: il logo Versace è jacquard, mentre l’iconica stampa ...

