“Quando c’era lui, la stanza si illuminava”. Lutto nel cinema, il famoso attore morto a 35 anni (Di domenica 12 giugno 2022) L’attore Billy Kametz è morto all’età di 35 anni in seguito a una battaglia contro un cancro al colon. A riferirlo è la sua famiglia. Era noto per aver dato vita ai personaggi di Pokemon e Le bizzarre avventure di JoJo. Billy è morto il 9 giugno, secondo il suo necrologio. Il doppiatore aveva solo pochi mesi prima rivelato la sua diagnosi ai suoi fan. Ha detto che all’epoca stava iniziando il trattamento e stava andando avanti con la chemioterapia. La sua famiglia ha confermato la sua scomparsa con un aggiornamento su una pagina GoFundMe per Billy. L’attore Billy Kametz è morto e il tragico necrologio recita: “Chiuderò formalmente questa GFM martedì 14 giugno, per consentire le ultime riflessioni e le donazioni. Qualsiasi contributo che non sia stato già utilizzato per le cure di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022) L’Billy Kametz èall’età di 35in seguito a una battaglia contro un cancro al colon. A riferirlo è la sua famiglia. Era noto per aver dato vita ai personaggi di Pokemon e Le bizzarre avventure di JoJo. Billy èil 9 giugno, secondo il suo necrologio. Il doppiatore aveva solo pochi mesi prima rivelato la sua diagnosi ai suoi fan. Ha detto che all’epoca stava iniziando il trattamento e stava andando avanti con la chemioterapia. La sua famiglia ha confermato la sua scomparsa con un aggiornamento su una pagina GoFundMe per Billy. L’Billy Kametz èe il tragico necrologio recita: “Chiuderò formalmente questa GFM martedì 14 giugno, per consentire le ultime riflessioni e le donazioni. Qualsiasi contributo che non sia stato già utilizzato per le cure di ...

