PSG, Verratti: «Questo club mi ha dato molto. Ricordo ancora il primo trofeo» (Di domenica 12 giugno 2022) Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato della sua esperienza parigina, iniziata ormai dieci anni fa Marco Verratti ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG. CARRIERA – «Non avrei mai potuto immaginarlo. Quando inizi a giocare a calcio, sogni di vincere titoli ai massimi livelli. Il campionato francese, in tanti lo hanno giocato, ma qualcuno non lo vincerà mai. Ne ho vinti otto, e tutti sono stati meravigliosi, dal primo all’ultimo. È una cosa che rimarrà impressa nel mio cuore, è molto difficile vincere. Quando sei un calciatore, lo sogni e io posso solo essere felice». IL primo CAMPIONATO VINTO – «Ricordo che la celebrazione del primo titolo è stata incredibile nelle strade di Parigi. La gente intorno a noi era pazza! Non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Marco, centrocampista del PSG, ha parlato della sua esperienza parigina, iniziata ormai dieci anni fa Marcoha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del PSG. CARRIERA – «Non avrei mai potuto immaginarlo. Quando inizi a giocare a calcio, sogni di vincere titoli ai massimi livelli. Il campionato francese, in tanti lo hanno giocato, ma qualcuno non lo vincerà mai. Ne ho vinti otto, e tutti sono stati meravigliosi, dalall’ultimo. È una cosa che rimarrà impressa nel mio cuore, èdifficile vincere. Quando sei un calciatore, lo sogni e io posso solo essere felice». ILCAMPIONATO VINTO – «che la celebrazione deltitolo è stata incredibile nelle strade di Parigi. La gente intorno a noi era pazza! Non ...

