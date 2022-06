Psg, il ‘ricco’ addio di Pochettino: per il tecnico pronti 15 milioni di euro (Di domenica 12 giugno 2022) Mauricio Pochettino sembra avere le ore contante come tecnico del Paris Saint-Germain. L’ex Tottenham, infatti, nelle prossime ore dovrebbe salutare il club parigino e, stando a quanto riportato da L’Equipe, per il suo addio percepirà una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Un costo molto elevato, ma che il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe disposto a pagare pur di avviare una piccola rivoluzione in squadra. Per quanto riguarda il sostituto, nonostante le voci su Zinedine Zidane, il nome più probabile sembra quello di Galtier. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Mauriciosembra avere le ore contante comedel Paris Saint-Germain. L’ex Tottenham, infatti, nelle prossime ore dovrebbe salutare il club parigino e, stando a quanto riportato da L’Equipe, per il suopercepirà una cifra che si aggira intorno ai 15di. Un costo molto elevato, ma che il presidente Nasser Al-Khelaifi sarebbe disposto a pagare pur di avviare una piccola rivoluzione in squadra. Per quanto riguarda il sostituto, nonostante le voci su Zinedine Zidane, il nome più probabile sembra quello di Galtier. SportFace.

