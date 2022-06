Provincia di Avellino | Piero De Luca | “Meritata la riconferma di Buonopane”

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Complimenti ed auguri di buon lavoro a Rizieri Rinotomente presidente delladi. Con la centralità delle province nei progetti di rilancio e sviluppo del territorio con l’utilizzo delle risorse del PNRR, gli amministratori ricoprono un ruolo strategico“. Lo ha sottolineato, in una nota,De, vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati. “Siamo certi che l’esperienza e la capacità amministrativa disaranno di grande aiuto per lo sviluppo del territorio irpino”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Rizieri Buonopane è stato confermato presidente delladi. Questo l'esito della ripetizione parziale delle elezioni, svolta ieri in esecuzione di una sentenza del Tar Campania (sezione di Salerno). A tornare ai seggi sono stati gli .... 'È un risultato straordinario ed è una vittoria bellissima, quella che riporta Rino Buonopane alla guida delladi' . Così esordisce in una nota sulla sua bacheca social il consigliere regionale dem, Maurizio petracca, all'indomani del voto bis per le provinciali. 'È la vittoria di un gruppo ...