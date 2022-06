Province, ad Avellino Buonopane (Pd) rieletto presidente (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Rino Buonopane (Pd), sindaco di Montella, è stato rieletto presidente della Provincia di Avellino. Nella ripetizione del voto disposta dalla sentenza del Consiglio di Stato del 29 maggio scorso in ventinove comuni delle fasce “B” e “D”, rispettivamente con popolazione da tre a cinque mila abitanti e da dieci a trenta mila abitanti, ha prevalso su Angelo Antonio D’Agostino, già parlamentare di Scelta Civica ed attuale sindaco di Montefalcione, con il 50,91% contro il 49,09% dello sfidante. I giudici amministrativi avevano confermato i voti attribuiti ai due candidati nelle altre tre fasce di voto ponderato ma avevano ritenuto illegittimi due voti espressi da remoto da altrettanti consiglieri comunali. Davanti al Consiglio di Stato pende un altro ricorso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rino(Pd), sindaco di Montella, è statodella Provincia di. Nella ripetizione del voto disposta dalla sentenza del Consiglio di Stato del 29 maggio scorso in ventinove comuni delle fasce “B” e “D”, rispettivamente con popolazione da tre a cinque mila abitanti e da dieci a trenta mila abitanti, ha prevalso su Angelo Antonio D’Agostino, già parlamentare di Scelta Civica ed attuale sindaco di Montefalcione, con il 50,91% contro il 49,09% dello sfidante. I giudici amministrativi avevano confermato i voti attribuiti ai due candidati nelle altre tre fasce di voto ponderato ma avevano ritenuto illegittimi due voti espressi da remoto da altrettanti consiglieri comunali. Davanti al Consiglio di Stato pende un altro ricorso ...

