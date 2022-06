Primavera Sound 2022 Barcellona: il bilancio del 20esimo festival (Di domenica 12 giugno 2022) Tame Impala, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs e Phoenix hanno chiuso ieri al Parc del Fòrum, in attesa della festa Brunch -On the Beach di oggi Barcellona – La leggenda narra che i Tame Impala abbiano coverizzato “Last Nite” degli Strokes per la prima e unica volta nella loro carriera, che Megan Thee Stallion abbia firmato il guestbook del Razzmatazz come se volesse lasciare agli scettici una testimonianza della sua presenza, che i King Gizzard & The Lizard Wizard si siano esibiti cinque volte senza ripetere una sola canzone, che Kenny Beats abbia letteralmente distrutto la pista da ballo con il suo set, che Damon Albarn sia stato posseduto dal ritmo del party firmato Nyege Nyege, che Charli XCX sia stata la go-go girl alla session di A.G. Cook, che Nick Cave abbia confessato che lui e i suoi Bad Seeds non avevano mai suonato “Red Right Hand” così bene, che ... Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) Tame Impala, Megan Thee Stallion, Yeah Yeah Yeahs e Phoenix hanno chiuso ieri al Parc del Fòrum, in attesa della festa Brunch -On the Beach di oggi– La leggenda narra che i Tame Impala abbiano coverizzato “Last Nite” degli Strokes per la prima e unica volta nella loro carriera, che Megan Thee Stallion abbia firmato il guestbook del Razzmatazz come se volesse lasciare agli scettici una testimonianza della sua presenza, che i King Gizzard & The Lizard Wizard si siano esibiti cinque volte senza ripetere una sola canzone, che Kenny Beats abbia letteralmente distrutto la pista da ballo con il suo set, che Damon Albarn sia stato posseduto dal ritmo del party firmato Nyege Nyege, che Charli XCX sia stata la go-go girl alla session di A.G. Cook, che Nick Cave abbia confessato che lui e i suoi Bad Seeds non avevano mai suonato “Red Right Hand” così bene, che ...

