Pressing, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di domenica 12 giugno 2022) Vi piace Pressing e vi siete persi l’ultima puntata? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Pressing in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Pressing La replica dell’ultima puntata di Pressing sarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di rivedere Pressing in uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 12 giugno 2022) Vi piacee vi siete persi l’ultima? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladiin TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladiLadisarà trasmessa in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra loro, ognuna con i propri pregi e difetti. Da una parte la televisione dà modo di avere la certezza di riin uno schermo grande, purtroppo però non è possibile eliminare la pubblicità. Dall’altra, lo streaming permette di ...

Pubblicità

LTZMHSLPNH_ : pressing del psg su Scamacca, ecco un altro calciatore rovinato - CalciomercatoRP : Roma, alza il pressing per Frattesi: ecco la proposta - Talemt89 : @jo19N26 @fbref Sarebbe interessante vedere i dati contrapposti anche a Mertens, che per il mister non poteva coesi… - roberh99 : RT @Micky_Rassara: SVEN BOTMAN ???? Ecco i valori da 1 a 5 restituiti dall'algoritmo per ogni caratteristica utile a un difensore centrale.… - Micky_Rassara : SVEN BOTMAN ???? Ecco i valori da 1 a 5 restituiti dall'algoritmo per ogni caratteristica utile a un difensore centr… -