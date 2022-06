Preoccupazioni per il PSG perché il massimo obiettivo manageriale rifiuta la possibilità di succedere a Pochettino (Di domenica 12 giugno 2022) Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Paris Saint-Germain ha rifiutato le sue anticipazioni per firmare Zinedine Zidane. È stato riferito oggi da The Athletic che il PSG ha preso strade separate dall’allenatore Mauricio Pochettino dopo che i colloqui tra l’argentino e il consiglio di amministrazione del club si sono svolti la scorsa settimana. L’ex allenatore del Tottenham si è unito ai parigini nel gennaio 2021 e avrebbe dovuto rimanere al club almeno fino all’estate 2023. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto per Pochettino al Parc des Princes con il PSG che si è schiantato fuori dalla Champions League contro i rivali europei del Real Madrid. Il PSG ha concluso al primo posto in Ligue 1, assicurandosi un posto in Champions League per la prossima stagione; tuttavia, questo non era abbastanza per i giganti di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Paris Saint-Germain hato le sue anticipazioni per firmare Zinedine Zidane. È stato riferito oggi da The Athletic che il PSG ha preso strade separate dall’allenatore Mauriciodopo che i colloqui tra l’argentino e il consiglio di amministrazione del club si sono svolti la scorsa settimana. L’ex allenatore del Tottenham si è unito ai parigini nel gennaio 2021 e avrebbe dovuto rimanere al club almeno fino all’estate 2023. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto peral Parc des Princes con il PSG che si è schiantato fuori dalla Champions League contro i rivali europei del Real Madrid. Il PSG ha concluso al primo posto in Ligue 1, assicurandosi un posto in Champions League per la prossima stagione; tuttavia, questo non era abbastanza per i giganti di ...

