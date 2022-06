Pubblicità

AndreaOrlandosp : Fratelli d'Italia e Lega si dicono 'patrioti', ma il voto contrario al #PNRR è il più antipatriottico degli ultimi… - Mov5Stelle : Il faro che deve sempre guidarci è quello dell’onestà e della legalità. Grazie al governo Conte abbiamo 209 miliar… - Palazzo_Chigi : A Palazzo Chigi i primi Protocolli d'intesa con le Regioni per i #Progettibandiera del #PNRR. Il Presidente Draghi:… - ilfattoblog : Pnrr, il governo senza strategia ha burocratizzato pure l’iter per i commissari - marsigatto : La «Bodenza di fuogo» del governo giallo rosso, i soldi a strozzo, la mangiatoia allargata da Draghi a Lega, IV e F… -

...delDraghi la scorsa primavera 2021, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha dato il via a tre riforme del mondo giudiziario, anche per ottemperare gli obblighi presi con il: l'...In quasi un anno e mezzo di, l'ex banchiere centrale non si è rivelato all'altezza della sfida sulle riforme. Sta venendo meno la narrazione fiabesca sulle qualità taumaturgiche del, ...Risorse per le piccole e medie imprese come spiega Gianluca Boeri presidente di Coldiretti Liguria. 'Abbiamo siglato l’intesa tra Intesa Sanpaolo e Coldiretti per il rilancio dell’agricoltura che prev ...Miliardario ma in una situazione delicata. E sottoposto a tutti i venti malevoli del momento. Anche settore florovivaistico stringe i denti e cerca di guardare oltre la crisi. Pensando a come usare il ...