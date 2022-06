Playoff Serie C, finale Palermo-Padova: sfida, programma e diretta tv (Di domenica 12 giugno 2022) Ultimo verdetto per i Playoff di Serie C. Il secondo atto del confronto tra Palermo e Padova sancirà la fine della stagione e rivelerà la terza squadra che sarà promossa in Serie B dopo il salto compiuto da Sudtirol, Modena e Bari, le tre vincitrici dei raggruppamenti della Lega Pro. Il ritorno che eleggerà la quarta neopromossa si giocherà questa sera alle ore 21:00 in uno stadio Renzo Barbera tutto esaurito. Partita dal peso abnorme. I rosanero sono chiamati ad un ultima esaustiva e possente prestazione per chiudere al meglio una stagione davvero incredibile: gli uomini di Silvio Baldini, dopo avere ripreso il cammino giusto nel bel mezzo della stagione, si sono presi i favori del pronostico per il salto nel campionato cadetto dopo aver vinto al 1-0 all’Euganeo. Occhio, però, ai biancoscudati guidati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 giugno 2022) Ultimo verdetto per idiC. Il secondo atto del confronto trasancirà la fine della stagione e rivelerà la terza squadra che sarà promossa inB dopo il salto compiuto da Sudtirol, Modena e Bari, le tre vincitrici dei raggruppamenti della Lega Pro. Il ritorno che eleggerà la quarta neopromossa si giocherà questa sera alle ore 21:00 in uno stadio Renzo Barbera tutto esaurito. Partita dal peso abnorme. I rosanero sono chiamati ad un ultima esaustiva e possente prestazione per chiudere al meglio una stagione davvero incredibile: gli uomini di Silvio Baldini, dopo avere ripreso il cammino giusto nel bel mezzo della stagione, si sono presi i favori del pronostico per il salto nel campionato cadetto dopo aver vinto al 1-0 all’Euganeo. Occhio, però, ai biancoscudati guidati ...

Pubblicità

SkySport : #PalermoPadova, #Brunori si sposa a due giorni dalla finale playoff di Serie C #SkySport - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Serie C femminile, playoff nazionali: si scende in campo per l'ultima giornata dei triangola… - LucaMilan73 : RT @PadovaCalcio: #MatchDay ?? #Palermo - #Padova ?? Finale Ritorno Playoff Serie C ? h 21:15 ??? stadio Barbera ?? Radiowebcronaca: htt… - Chiaretta_74 : RT @PadovaCalcio: #MatchDay ?? #Palermo - #Padova ?? Finale Ritorno Playoff Serie C ? h 21:15 ??? stadio Barbera ?? Radiowebcronaca: htt… - PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Palermo - #Padova ?? Finale Ritorno Playoff Serie C ? h 21:15 ??? stadio Barbera ?? Radiowebcronac… -