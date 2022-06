Pirlo ufficiale al Karagumruk. Da Mancini a a Montella, ecco l'ultimo dei maestri italiani in Turchia (Di domenica 12 giugno 2022) E alla fine arriva Pirlo, fresco di ufficialità sulla panchina del Fatih Karagümrük. Mamma li turchi, cioè gli allenatori italiani in Turchia. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) E alla fine arriva, fresco di ufficialità sulla panchina del Fatih Karagümrük. Mamma li turchi, cioè gli allenatoriin. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Pubblicità

sportmediaset : Pirlo al Karagumruk, è ufficiale: firma per un anno #pirlo #karagumruk #calciomercato - AlfredoPedulla : #Pirlo-#Karagumruk ora è ufficiale anche per ctrl+c, ctrl+v no surprise ????? like - zazoomblog : Calcio: Turchia. Ufficiale Pirlo nuovo allenatore del Karagumruk - #Calcio: #Turchia. #Ufficiale #Pirlo - ilnapolionline : UFFICIALE - Pirlo sarà il nuovo allenatore del Fatih Karagümrük - - ZonaBianconeri : RT @JunewsIT: UFFICIALE - #Pirlo è il nuovo allenatore del #FatihKaragumruk ???? #Junews #Juventus #Pirlo -