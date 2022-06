Pirlo è il nuovo allenatore del club turco Fatih Karagumruk

(Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Andreaha firmato un contratto di un anno per allenare il. Lo ha annunciato ildi Super Lig. "ha firmato un contratto che lo rende membro delper un anno a partire dal 1 luglio", ha dichiarato la squadra di Istanbul su Twitter, pubblicando una foto dell'ex campione del mondo italiano davanti al logo del. Inter, Milan, Juve… Andreaart?k resmen Karagümrüklü! Dünyan?n en güzel semtine ve kulübümüz Karagümrük'e ho? geldin @official. ?? pic.twitter.com/9moHx28o8A — Karagümrüklüler (@fan) June 12, 2022, 43 anni, ha giocato 116 volte per l'Italia e ha ispirato il trionfo nella Coppa del ...

