Pierpaolo Pretelli infiamma l'Italia: fan scatenati nella notte (Di domenica 12 giugno 2022) Il fidanzato di Giulia Salemi scatena il pubblico della Maxi discoteca Il Globo di Borgo Vercelli: fan impazziti di gioia all'evento di Pierpaolo Pretelli Negli ultimi mesi lo abbiamo visto calarsi alla perfezione nelle vesti di speaker radiofonico dopo averlo apprezzato come ballerino, cantante e imitatore. Pierpaolo Pretelli però non dimentica uno dei suoi primi amori, la console da deejay. Tornato con prepotenza al ruolo questa estate il secondo classificato del GF Vip 5 sta facendo letteralmente ballare l'Italia, in attesa di lanciare una novità, chissà, magari una nuova canzone dopo il successo del tormentone dello scorso anno L'estate più calda. Ieri sera l'ex velino di Striscia la notizia si è esibito alla Maxi Discoteca il Globo di Borgo Vercelli e nella notte ...

