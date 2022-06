Picchiata dal compagno e salvata dai carabinieri a Giussano (Di domenica 12 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donna Picchiata dal compagno è stata salvata dai carabinieri. E’ successo ieri attorno alle 13 a Giussano. Una gazzella dei carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno, è intervenuta per soccorrere una donna che stava subendo violenza dal compagno. Quando i militari sono arrivati nella palazzina, hanno sentito le urla disperate di una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 12 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donnadalè statadai. E’ successo ieri attorno alle 13 a. Una gazzella deidel nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno, è intervenuta per soccorrere una donna che stava subendo violenza dal. Quando i militari sono arrivati nella palazzina, hanno sentito le urla disperate di una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

