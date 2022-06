Pesaro, donna trovata in una pozza di sangue dentro casa, era lì da giorni. Nessuno se n’è accorto (Di domenica 12 giugno 2022) Una donna trovata senza vita nella propria abitazione. La vittima giaceva in una pozza di sangue da giorni. Eppure Nessuno si era accorto di nulla, nemmeno i familiari. Ci siamo ormai tristemente abituati ad anziani che muoiono da soli dentro casa nell’indifferenza di chi li circonda. Il caso più eclatante è stato quello di Marinella L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 12 giugno 2022) Unasenza vita nella propria abitazione. La vittima giaceva in unadida. Eppuresi eradi nulla, nemmeno i familiari. Ci siamo ormai tristemente abituati ad anziani che muoiono da solinell’indifferenza di chi li circonda. Il caso più eclatante è stato quello di Marinella L'articolo proviene da Leggilo.org.

