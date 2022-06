Perché Leclerc e Sainz si sono ritirati: cosa è successo alla Ferrari a Baku (Di domenica 12 giugno 2022) Non c’è pace per la Ferrari nel Mondiale F1 2022. La Rossa perde altri importanti punti nella classifica costruttori in seguito ad un nuovo ritiro da parte di entrambe le monoposto, ferme dopo meno di 25 giri di una corsa che storicamente ha sempre regalato sorprese. Un problema idraulico ha fermato la monoposto di Sainz, pilota che continua una striscia di ritiri che non lo aiuta nella lotta contro i diretti rivali nella graduatoria generale. Il 55 del gruppo, dopo aver mantenuto al via la quarta posizione, ha alzato bandiera bianca parcheggiando la propria Ferrari nella via di fuga di curva 4. Discorso differente per il monegasco, diretto rivale dell’olandese Max Verstappen nella lotta per il Mondiale. L’ex campione della FIA F2, autore della pole-position, si trovava in vetta alla corsa quando un visibile ‘fumo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Non c’è pace per lanel Mondiale F1 2022. La Rossa perde altri importanti punti nella classifica costruttori in seguito ad un nuovo ritiro da parte di entrambe le monoposto, ferme dopo meno di 25 giri di una corsa che storicamente ha sempre regalato sorprese. Un problema idraulico ha fermato la monoposto di, pilota che continua una striscia di ritiri che non lo aiuta nella lotta contro i diretti rivali nella graduatoria generale. Il 55 del gruppo, dopo aver mantenuto al via la quarta posizione, ha alzato bandiera bianca parcheggiando la proprianella via di fuga di curva 4. Discorso differente per il monegasco, diretto rivale dell’olandese Max Verstappen nella lotta per il Mondiale. L’ex campione della FIA F2, autore della pole-position, si trovava in vettacorsa quando un visibile ‘fumo ...

