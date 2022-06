Per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza di diritti “Roma Pride 2022” (Di domenica 12 giugno 2022) Il “mese dell’orgoglio” della comunità LGBTQ+ ha visto protagonista la capitale con il Roma Pride 2022. Ieri con il corteo partito da piazza della Repubblica, dopo due anni dall’ultima edizione, con lo slogan “torniamo per far rumore” ha sfilato per le strade del centro per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza di diritti. Con i balli e i colori è stata incorniciata una grande festa con 900mila persone (come riportato dagli organizzatori), al corteo anche politici, tra cui il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Abbiamo tutti gli stessi diritti, viviamo con amore, non con odio”. E’ Elodie a dirlo , l’artista Romana e ‘madrina’ del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 giugno 2022) Il “mese dell’orgoglio” della comunità LGBTQ+ ha visto protagonista la capitale con il. Ieri con il corteo partito da piazza della Repubblica, dopo due anni dall’ultima edizione, con lo slogan “torniamo per far rumore” ha sfilato per le strade del centro perlaper ladi. Con i balli e i colori è stata incorniciata una grande festa con 900mila persone (come riportato dagli organizzatori), al corteo anche politici, tra cui il Sindaco diRoberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Abbiamo tutti gli stessi, viviamo con amore, non con odio”. E’ Elodie a dirlo , l’artistana e ‘madrina’ del ...

Leclerc: "Ritiro che fa molto male, non possiamo ignorare punti persi" Una giornata amarissima. Per la Ferrari e per Charles Leclerc , che dopo la pole conquistata a Baku - la sesta in questa stagione - sperava di mettersi alle spalle le Red Bull per rilanciare le sue ambizioni di mondiale. Invece il monegasco, come a Barcellona, è stato ancora una volta tradito dal motore della sua F1 - 75 . Al giro 20, mentre si trovava al comando, Leclerc ... Draghi in Israele: su tavolo energia, Ucraina e antisemitismo ... nonché per lo sviluppo di energie rinnovabili, come l'idrogeno, e la loro commercializzazione. "L'... di fare leva sull'innovazione tecnologica e di rilanciare continuamente la cooperazione su "ricerca ... Il Sole 24 ORE Cina: provincia Jilin rilancia settore ginseng La provincia dello Jilin, in Cina nord-orientale, ha pubblicato delle linee guida per sostenere l'industria del ginseng, con l'obiettivo di aumentare il valore totale della produzione fino a 80 miliar ... Napoli-Koulibaly, nessuno scontro: De Laurentiis alza l'offerta per il difensore senegalese. I dettagli Il Napoli ha intenzione di trattenere il difensore senegalese, De Laurentiis è pronto al rilancio per quanto riguarda l'offerta economica. Una giornata amarissima.la Ferrari eCharles Leclerc , che dopo la pole conquistata a Baku - la sesta in questa stagione - sperava di mettersi alle spalle le Red Bullle sue ambizioni di mondiale. Invece il monegasco, come a Barcellona, è stato ancora una volta tradito dal motore della sua F1 - 75 . Al giro 20, mentre si trovava al comando, Leclerc ...... nonchélo sviluppo di energie rinnovabili, come l'idrogeno, e la loro commercializzazione. "L'... di fare leva sull'innovazione tecnologica e dicontinuamente la cooperazione su "ricerca ... Turismo, manifattura e industria per rilanciare il territorio La provincia dello Jilin, in Cina nord-orientale, ha pubblicato delle linee guida per sostenere l'industria del ginseng, con l'obiettivo di aumentare il valore totale della produzione fino a 80 miliar ...Il Napoli ha intenzione di trattenere il difensore senegalese, De Laurentiis è pronto al rilancio per quanto riguarda l'offerta economica.