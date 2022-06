Pentathlon moderno, l’Italia chiude con un sesto posto nella staffetta mista ad Ankara (Di domenica 12 giugno 2022) l’Italia del Pentathlon moderno chiude con un sesto posto nella staffetta mista la quarta e ultima tappa della World Cup 2022 ad Ankara, in Turchia. La coppia azzurra formata da Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) ha concluso così la sua avventura sulle piste turche, in una staffetta mista vinta dai coreani Seungmin Seong e Jihun Lee. Attesa ora per le finali della Coppa del Mondo, in programma sempre ad Ankara dal 22 al 26 giugno 2022. “La squadra italiana si è confermata protagonista anche ad Ankara. – ha commentato il Presidente della Fipm Fabrizio Bittner – Nelle quattro tappe di Coppa del Mondo, ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022)delcon unla quarta e ultima tappa della World Cup 2022 ad, in Turchia. La coppia azzurra formata da Alessandra Frezza (Aeronautica) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) ha concluso così la sua avventura sulle piste turche, in unavinta dai coreani Seungmin Seong e Jihun Lee. Attesa ora per le finali della Coppa del Mondo, in programma sempre addal 22 al 26 giugno 2022. “La squadra italiana si è confermata protagonista anche ad. – ha commentato il Presidente della Fipm Fabrizio Bittner – Nelle quattro tappe di Coppa del Mondo, ...

