Pedullà | “Ostigard Napoli | ma quale chiusura Ecco come stanno le cose”

Il Napoli vuole Leo Ostigard per completare il pacchetto difensivo, secondo Alfredo Pedullà la trattativa non è in chiusura. Da più parti si è parlato di una trattativa in fase avanzata tra Brighton e Napoli per io difensore, ma secondo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia la situazione non è così solida. Il giornalista fa sapere che al momento resta la distanza tra le parti. Il Napoli offre 3 milioni di euro per Ostigard, il Brighton ne chiede sei più bonus. La volontà del club di Aurelio De Laurentiis è quella di continuare a seguire il calciatore provando ad avvicinarsi il più possibile. Ma secondo Pedullà la "distanza tra le parti c'è ed al momento di certo non siamo allo scambio di documenti per chiudere l'affare".

